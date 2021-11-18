Москва, 18 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Представление генпрокурора в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) является свидетельством о травле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

«Мы считаем, что в принципе никакой необходимости в этой мере нет. Полторы недели назад Рашкин на депутатском красном бланке обратился в адрес Бастрыкина (глава Следственного комитета России — ред.) с просьбой в любом месте в любое время… дать любые пояснения по совершенному факту. Он никуда не скрывается, он сегодня с 8:00 у себя кабинете», — сказал Коломейцев.

По его убеждению, внесение в Госдуму представления о лишении Рашкина неприкосновенности — как раз «прямо подтверждает продолжающуюся травлю лидера лево-патриотического блока».

Депутат Госдумы Рашкин признался в том, что убил лося на охоте в Саратовской области. Лишение депутата неприкосновенности, согласно, законодательству и нормам регламента, позволяет проводить с ним процессуальные действия, в частности, проводить опрос, допрос, проводить эксперименты в интересах следствия.