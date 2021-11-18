Волгоград, , 11:56 — REGNUM Двух подозреваемых в покушении на убийство задержали сотрудники полиции в Волгограде. Поздно ночью из-за незначительного конфликта на дороге один из них выстрелил из пистолета в незнакомого водителя, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Оружие, спрятанное злоумышленниками Https://34.мвд.рф/

Мужчина с огнестрельным ранением головы обратился с просьбой о помощи к сотрудникам дорожно-патрульной службы 17 ноября около 04:00. Он пояснил, что ехал на своём ВАЗ-21 070 и на одном из перекрёстков в Дзержинском районе неизвестный не менее шести раз выстрелил в его автомобиль.

В результате слаженной работы полицейских и следователей установлены личности злоумышленников, ими оказались двое 24-летних местных жителей. Установлено, что «используя малозначительный повод», они остановились на дороге, один из них вышел из автомобиля, выстрелил в сторону легковушки, а после уехали с места происшествия. Оба подозреваемых находились в состоянии опьянения.

«Фигуранты были задержаны при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения Росгвардии. Оперативники изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который злоумышленники закопали в лесополосе после совершения преступления. Также в ходе обысков у задержанных изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами, в настоящее время они направлены на экспертизу», — уточнили в полиции.

В региональном Следственном комитете в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.