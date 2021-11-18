Москва, , 13:13 — REGNUM Кадровая политика российского МИД вызывает много вопросов. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Сергей Середенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, кадровая политика на «соотечественном» направлении оставляет желать много лучшего», — заявил эксперт.

«Остаётся загадкой, каким образом руководителем «Спутник-Эстония» оказалась не слишком образованная и не слишком умная Елена Чернышева», — отметил Русаков.

«Чернышёва в Эстонии работала простым ведущим на «Народном радио» и взахлёб хвалила там «эстонскую демократию», — пояснил Русаков.