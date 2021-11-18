Москва, , 12:00 — REGNUM Коронавирусная инфекция будет распространяться волнами, пока не удастся достичь популяционного иммунитета к SARS-CoV-2. Об этом президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил в приветствии к участникам онлайн-совещания по вопросам профилактики коронавируса и проведения вакцинации.

Лео Бокерия Duma.gov.ru

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Бокерия отметил, что в России кампания по вакцинации стартовала менее двух лет назад, за это время сделали прививку только 34% населения. Это очень далеко от «необходимых, жизненно важных для общественного здоровья цифр».

Вакцинация от COVID-19, подчеркнул он, должна пройти в максимально короткие сроки, её необходимый итог — достижение популяционного иммунитета.

«В противном случае мы обречены… на бесконечные циклы новых и новых волн коронавирусной инфекции со всеми вытекающими отсюда, в том числе и плачевными, последствиями», — предупредил Бокерия.

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