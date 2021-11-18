Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии в 2020 году коронавирусной инфекцией заразились 85,5 тыс. жителей, в том числе 437 носителей были выявлены лабораторным путем за минувшие сутки, что на 13 человек больше, чем днем ранее. Об этом 18 ноября сообщили федеральном оперштабе.

Врач у отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Увеличение заболеваемости отмечается уже шесть суток подряд. Наибольшее число новых случаев выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Гатчина, Тихвин (по 29), Мурино (24), Кириши (22), Выборг (18), Волхов (14), Бокситогорск, Кудрово (по 12), Сертолово, Сланцы (по 11), Всеволожск (10).

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции заразились 85 550 человек, из них 66 345 выздоровели, в том числе 416 человек выписаны за минувшие сутки. Умер от COVID-19 в Ленобласти 2701 пациент, в том числе семь летальных случаев было зарегистрировано за 17 ноября, что на один случай меньше, чем днем ранее.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в ковидных госпиталях региона развернуто 2508 коек, из них свободно 745 (29,7%), на ИВЛ находятся 33 пациента.

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