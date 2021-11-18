Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала пандемии в 2020 году коронавирусной инфекцией заразились 85,5 тыс. жителей, в том числе 437 носителей были выявлены лабораторным путем за минувшие сутки, что на 13 человек больше, чем днем ранее. Об этом 18 ноября сообщили федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач у отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) больницы

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Увеличение заболеваемости отмечается уже шесть суток подряд. Наибольшее число новых случаев выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Гатчина, Тихвин (по 29), Мурино (24), Кириши (22), Выборг (18), Волхов (14), Бокситогорск, Кудрово (по 12), Сертолово, Сланцы (по 11), Всеволожск (10).

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции заразились 85 550 человек, из них 66 345 выздоровели, в том числе 416 человек выписаны за минувшие сутки. Умер от COVID-19 в Ленобласти 2701 пациент, в том числе семь летальных случаев было зарегистрировано за 17 ноября, что на один случай меньше, чем днем ранее.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в ковидных госпиталях региона развернуто 2508 коек, из них свободно 745 (29,7%), на ИВЛ находятся 33 пациента.