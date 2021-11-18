Новосибирск, 18 ноября 2021, 11:49 — REGNUM В Новосибирске после гибели рабочего на стройке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, сегодня днём, 18 ноября, на строящемся объекте жилого комплекса «Расцветай на Обской» в Октябрьском районе города с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. Один мужчина погиб на месте, ещё двое получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.
«На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, производятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств», — рассказали в ведомстве.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».