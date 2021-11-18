Новосибирск, 18 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирске после гибели рабочего на стройке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Admoblkaluga.ru На стройке

По данным следствия, сегодня днём, 18 ноября, на строящемся объекте жилого комплекса «Расцветай на Обской» в Октябрьском районе города с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. Один мужчина погиб на месте, ещё двое получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.

«На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, производятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».