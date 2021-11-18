Сеул, 18 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Глава департамента Африки и Ближнего Востока МИД Южной Кореи Ким Чан Хён провел 18 ноября видеовстречу с японским коллегой Кансукэ Нагаока в рамках девятого заседания совместного политического совета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также ближневосточную политику стран.

Участники встречи сошлись во мнении относительно того, что политический совет помог расширить взаимопонимание по ближневосточному вопросу, а также договорились об укреплении сотрудничества в будущем.

Известно, что двусторонний совет по ближневосточной политике был создан в 2014 году с целью обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и ближневосточной политики двух стран.