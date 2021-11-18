Москва, 18 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В работе трудовых мигрантов в России примерно одинаковое соотношение положительных и отрицательных сторон, считают 60% граждан РФ. Видят больше отрицательных сторон 27%, больше положительных — 11%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Трудовые мигранты

Согласны с тем, что иностранные трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе 56% опрошенных, не согласны 24%, отчасти согласны, отчасти нет 17%.

По мнению 44%, мигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей. Не разделяют это мнение 37%, отчасти согласны, отчасти нет 16%. Уверены, что зарплаты местных жителей повысятся, если не будет мигрантов, 49% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 10 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным МВД, за 2020 год в России количество нелегально работающих иностранцев сократилось на 40%.

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