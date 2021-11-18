Иерусалим, , 11:54 — REGNUM Двое граждан Израиля, которые были арестованы в Турции девять дней назад после того, как сфотографировали дворец президента Реджепа Эрдогана, вернулись домой. Об этом говорится в заявлении от имени израильского правительства 18 ноября.

Арест ElisaRiva

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили, что арестованные в Турции израильтяне — супруги, бывшие там на отдыхе, — освобождены. Утром 18 ноября они приземлились в аэропорту Тель-Авива.

Беннет и Лапид поблагодарили Эрдогана за содействие. Отмечается также воля и сотрудничество арестованных граждан. После фотографии на фоне дворца Эрдогана их заподозрили в шпионаже, но Израиль по дипломатической линии всё же смог добиться их освобождения.

«Вести Израиль» отмечают, что турецкая сторона взамен не потребовала ничего, но есть вероятность, что от Израиля будет ожидаться ответный жест доброй воли.