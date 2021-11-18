Москва, 18 ноября 2021, 13:38 — REGNUM Русские в Эстонии надеются на то, что Сергею Середенко удастся доказать свою невиновность. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Сергей Середенко
Сергей Середенко

«Первое заседание суда с рассмотрением вопроса по существу планируется 8 декабря. Всего запланировано 14 заседаний, последнее в конце марта следующего года», — сообщил эксперт.

«Если исходить из статистики, то в Эстонии практически все дела, дошедшие до суда, оканчиваются обвинительным приговором», — констатировал Русаков.

«Вопрос только в том — каким. Но мы всё же надеемся на то, что Сергею Середенко удастся доказать свою невиновность», — заявил политолог.

«В противном случае любая правозащитная деятельность в Эстонии становится уголовно-наказуемым преступлением. Сергей не только за себя бьётся, но и за нас всех, кого и так уже почти не осталось», — заключил Русаков.

Напомним, что в Эстонии подвергается давлению и преследованию русский правозащитник Сергей Середенко.