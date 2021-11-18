Нижний Новгород, , 11:44 — REGNUM За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8422 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября выявили 781 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 778 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 205 398 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 17 834 человека.

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