Москва, 18 ноября 2021, 11:42 — REGNUM Если речь идет о приближении второй фазы биологической войны, то Россия должна перейти на мобилизационные рельсы, построив десятки или даже сотни тысяч медицинских центров, но только в том случае, если угроза реальна, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян отметив, что еще с 2017—2018 года в диалогах с очень статусными западными элитариями он слышал о том, что проблемы глобального капитализма, которые накапливаются как снежный ком, будут решаться либо мировой войной, либо через пандемию и второй вариант предпочтительнее. При этом, рукотворная пандемия будет разворачиваться в два этапа — на первом этапе будет вброшен слабый вирус, а власти не будут сильно «затягивать гайки», снимая при этом замер реакции. А на втором этапе будет вброшен «боевой вирус».
По его словам, если бы он твердо знал, что вторая фаза биологической войны уже близка, то посоветовал бы властям, наплевав на все и построить как минимум десятки или даже сотни тысяч современных инфекционных больниц, замкнув это все на медицину, которая по сути своей была бы военной. И возможно даже речь стоило бы вести об отдельных войсках.
Кургинян также напомнил, что о новом коронавирусе как о возможной подготовке к биологической войне еще в 2020 году заявил известный детский врач и хирург Леонид Рошаль.
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