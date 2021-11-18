Москва, , 11:42 — REGNUM Если речь идет о приближении второй фазы биологической войны, то Россия должна перейти на мобилизационные рельсы, построив десятки или даже сотни тысяч медицинских центров, но только в том случае, если угроза реальна, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кургинян отметив, что еще с 2017—2018 года в диалогах с очень статусными западными элитариями он слышал о том, что проблемы глобального капитализма, которые накапливаются как снежный ком, будут решаться либо мировой войной, либо через пандемию и второй вариант предпочтительнее. При этом, рукотворная пандемия будет разворачиваться в два этапа — на первом этапе будет вброшен слабый вирус, а власти не будут сильно «затягивать гайки», снимая при этом замер реакции. А на втором этапе будет вброшен «боевой вирус».

«Я не могу сказать, что концепция второй фазы для меня является абсолютной, но я должен к ней присматриваться, потому что за что-то отвечаю и не имею права это скрывать. А если это все так, то в России необходимы сумасшедшие усилия по переделке здравоохранения. Мы должны быть готовы обеспечить жертв инфекции современными полноценными средствами борьбы с инфекции в современных полноценных госпиталях, и сделать это мы должны в совершенно в другом количестве, чем это сейчас происходит», — заявил Кургинян.

По его словам, если бы он твердо знал, что вторая фаза биологической войны уже близка, то посоветовал бы властям, наплевав на все и построить как минимум десятки или даже сотни тысяч современных инфекционных больниц, замкнув это все на медицину, которая по сути своей была бы военной. И возможно даже речь стоило бы вести об отдельных войсках.

«Но все замечательные проекты и все представления о потреблении и счастье должны в этом случае быть отодвинуты на второй план. Нам нужно в этом случае (только в этом) стремительная мобилизационная система, которая потребовала бы неслыханных усилий и вложений. Весь вопрос в том, чтобы не промахнуться, чтобы не клюнуть на наживку, такую фиктивную угрозу, которая поволочет не туда, поэтому я говорю об этом очень осторожно и гипотетически, ноя не могу совсем об этом не говорить», — добавил он.

Кургинян также напомнил, что о новом коронавирусе как о возможной подготовке к биологической войне еще в 2020 году заявил известный детский врач и хирург Леонид Рошаль.

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