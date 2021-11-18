Биологическая война? России нужны сотни тысяч передовых клиник — Кургинян
Москва, 18 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Если речь идет о приближении второй фазы биологической войны, то Россия должна перейти на мобилизационные рельсы, построив десятки или даже сотни тысяч медицинских центров, но только в том случае, если угроза реальна, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян, отметив, что еще в 2017—2018 годах в диалогах с очень статусными западными элитариями он слышал о том, что проблемы глобального капитализма, которые накапливаются как снежный ком, будут решаться либо мировой войной, либо через пандемию и второй вариант предпочтительнее. При этом рукотворная пандемия будет разворачиваться в два этапа: на первом этапе будет вброшен слабый вирус, а власти не будут сильно «затягивать гайки», снимая при этом замер реакции. А на втором этапе будет вброшен «боевой вирус».
По его словам, если бы он твердо знал, что вторая фаза биологической войны уже близка, то посоветовал бы властям, наплевать на всё и построить как минимум десятки или даже сотни тысяч современных инфекционных больниц, замкнув это все на медицину, которая по сути своей была бы военной. И возможно даже, речь стоило бы вести об отдельных войсках.
Кургинян также напомнил, что о новом коронавирусе как о возможной подготовке к биологической войне еще в 2020 году заявил известный детский врач и хирург Леонид Рошаль.