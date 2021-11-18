Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 397 новых носителей коронавируса, выздоровели 196 человек. Об этом по состоянию на 18 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.

В лаборатории

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Накануне в регионе заболел 401 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 87 197 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 60 154 ковид-пациента, в том числе за сутки — 196 человек.

От COVID-19 скончались 3969 пензенцев, из них 21 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 ноября жители Пензенской области в возрасте 60 лет и старше в структуре заболевших COVID-19 составили 23,8%, показатель заболеваемости достиг 566,6 на 100 тыс. данной группы (в среднем по всему населению — 384,0).

Читайте также: В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых