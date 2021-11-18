Магас, 18 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Ингушетии планируется изменить облик набережной реки Сунжа. В ближайшие годы здесь должны быть построены несколько парковых и рекреационных зон. Стоимость затрат на эти работы составит около 30 млрд рублей. Об этом рассказал 17 ноября в рамках Дней Ингушетии в Совете Федерации и. о. первого зампредседателя правительства республики — министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

Салман Д Мечеть «Сердце Чечни» и река Сунжа

По его словам, в мероприятия по обустройству береговой территории должны войти завершение строительства Прибрежного парка площадью 14 га с этнопарком в южной его части и бизнес-центром с выставочными залами. Еще одна рекреационная зона появится вдоль правого берега реки на площади 8,75 га, а на левом берегу построят парк активного отдыха и развлечений на территории 25,5 га.

Реализация проекта разбита на пять этапов и завершится к 2030 году. Как отметил Евлоев, от проекта ждут повышения социально-экономической эффективности использования территории города, роста числа новых рабочих мест, роста налогов в бюджет и других экономических эффектов.