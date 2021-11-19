19 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Корреспондент ИА REGNUM делится впечатлениями от Jurassic World Evolution 2, а также рассказывает, как игру встретили геймеры и критики.

Артём Дубровский, , 01:41 — REGNUM Неделю назад британская студия Frontier Developments вышла на рынок со своим новым творением, бизнес-симулятором Jurassic World Evolution 2. Игра по мотивам культовой кинофраншизы «Парк Юрского периода» позволяет геймерам взять на себя роль управляющего собственным заповедником с доисторическими рептилиями и привести его к небывалому коммерческому успеху — конечно же, если им удастся справиться с многочисленными катастрофами и приструнить своевольных динозавров.

Jurassic World Evolution 2

Корреспондент ИА REGNUM успел провести в последней разработке Frontier Developments несколько десятков часов и готов поделиться своим мнением о проекте. Помимо этого, вы также можете ознакомиться с ранними впечатлениями от закрытого бета-тестирования игры для прессы.

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«Jurassic World Evolution 2 — это лучшая, хоть и не лишённая недостатков игра про динозавров на сегодняшний день. Разработчики из Frontier Developments провели серьёзную работу над ошибками первой части и смогли улучшить игровой процесс практически во всех его аспектах. Следить за доисторическими ящерами стало намного проще, а надоедливые менеджмент-процессы теперь наконец-то полностью автоматизированы и не отнимают лишнего времени. Радует и разнообразие местной фауны, позволяющее уделить больше времени изучению динозавров и разведению интересующих вас разновидностей.

При этом разработчики сильно промахнулись с сюжетной кампанией проекта — она получилась короткой, скучной и вымученной. Что особенно сильно заметно на фоне интригующего нового режима «Теория хаоса», позволяющего ставить необычные эксперименты и давать волю фантазии. Фанатам жанра игра должна прийтись по душе, но воспринимать её стоит скорее как масштабное дополнение к оригиналу, чем как полноценную новую часть».

Jurassic World Evolution 2

Критики со всего мира также успели поставить Jurassic World Evolution 2 первые оценки. Сейчас средний балл игры на агрегаторе Metacritic составляет 79 из 100. Журналисты хвалят проект за многочисленные улучшения игрового процесса и доступность.

«Jurassic World Evolution 2 предлагает многочисленные улучшения во всех направлениях игрового процесса. Разработчики взяли всё лучшее от первой части, добавили новые необычные возможности и сделали механику более реалистичной и увлекательной. Строить здания стало проще, кормить динозавров и следить за их благополучием совсем легко, а ещё в игре теперь можно ускорять время», — The Gamer.

«Забавный строительный симулятор, который вносит множество улучшений в оригинальную игру. Динозавры всё ещё главный аттракцион», — GameStar.

«Jurassic World Evolution была хороша, но Jurassic World Evolution 2 лучше. Множество проблем оригинала было решено в сиквеле, а почти все игровые системы были улучшены», — NME.

Некоторые критики при этом считают, что нововведения не перекрывают недостатков проекта — постоянного повторения одних и тех же элементов, а также ограничения творческого потенциала игроков.

«К сожалению, даже со всеми нововведениями игровой процесс кажется повторяющимся и очень поверхностным — как в унылой сюжетной кампании, так и в нескольких режимах испытаний. А заблокированные параметры, не позволяющие игрокам в полной мере проявлять свой творческий потенциал в режиме песочницы, могут отпугнуть поклонников других игр Frontier Developments», — Screen Rant.

Jurassic World Evolution 2

Мнения игроков также разделились. В сервисе Steam проект получил «преимущественно положительные» отзывы, однако с каждым днём множатся и негативные рецензии.

«Всё бы хорошо, но карты стали еще меньше, чем в прошлой части. Что и так было самым большим, даже огромнейшим недостатком, не позволявшим построить действительно парк, а не аналог зоопарка в провинциальном городе с клетками «метр на метр». Очень обидно, аж играть дальше не хочется», — ChebureckOS.

«Наиграв более 20 часов и не раз дополняя отзыв, могу сделать вывод, что игра хоть и стоит своих денег, но с большой натяжкой. Если сравнивать с первой частью, то где-то чуть упростили геймплей, где-то отполировали интерфейс и ввели то, что и должно было быть изначально. Но разработчики так и не поняли для себя, хотели ли они создать медитативную простую игру, где ты получаешь эстетическое удовольствие от моделек, анимаций и звуков, или же сложную экономическую стратегию, напихав в неё кучу ненужных условностей и проблем для игрока», — SunnyA.

«Вроде и недорого стоит, но халтура халтурой. Главная претензия у меня именно в плане управления. По-прежнему неинформативные режимы карты», — big_panda.

«Первая часть была весьма самобытна, имела некоторые не отточенные механики, но была вполне играбельной. В этой же части главная претензия к механикам. Было добавлено куча новых механик поверх старых, но такое ощущение, что разработчики их не продумывали, ибо они максимально плохо сочетаются друг с другом», — OurLord.

Jurassic World Evolution 2

Таким образом, у британских разработчиков получилась крепкая игра для любителей бизнес-симуляторов и ценителей фильмов о парке Юрского периода. Страдающая от многочисленных недостатков, но всё же предлагающая множество важных новшеств и вносящая разнообразие в уже привычный игровой процесс. Остаётся лишь надеяться, что Frontier Developments прислушается к критике и выправит игровой баланс при помощи патчей и дополнений.

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