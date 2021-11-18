Москва, , 11:39 — REGNUM СРЗП предлагает всех депутатов Госдумы лишить неприкосновенности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«В программе партии есть пункт, который говорит о снятии неприкосновенности как института со всех депутатов всех органов законодательной власти — федеральных и региональных… Это вообще не нужно», — рассуждает Миронов.

При этом, по его мнению, депутат может найти понимание у коллег, если бы он выполнял работу в рамках своих представительских или законотворческих функций, при работе с избирателями.

«Но, а то, в чем обвиняют Рашкина — это просто браконьерство, перед законом должны быть равны. Мы не видим оснований не поддержать представление генпрокуратуры», — сказал Миронов.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерия Рашкин признался в том, что убил лося на охоте в Саратовской области. Дело о незаконной охоте (у парламентария не было лицензии) находится на контроле в Следственном комитете России. Представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.

Читайте ранее в этом сюжете: «Новые люди»: Признание Рашкина в убийстве лося меняет дело