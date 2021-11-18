Москва, 18 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. СРЗП предлагает всех депутатов Госдумы лишить неприкосновенности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«В программе партии есть пункт, который говорит о снятии неприкосновенности как института со всех депутатов всех органов законодательной власти — федеральных и региональных… Это вообще не нужно», — рассуждает Миронов.

При этом, по его мнению, депутат может найти понимание у коллег, если бы он выполнял работу в рамках своих представительских или законотворческих функций, при работе с избирателями.

«Но, а то, в чём обвиняют Рашкина — это просто браконьерство, перед законом должны быть равны. Мы не видим оснований не поддержать представление генпрокуратуры», — сказал Миронов.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерия Рашкин признался в том, что убил лося на охоте в Саратовской области. Дело о незаконной охоте (у парламентария не было лицензии) находится на контроле в Следственном комитете России. Представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.