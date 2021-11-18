Новосибирск, , 11:39 — REGNUM В Законодательном собрании Новосибирской области уже знают о задержании депутата Глеба Поповцева («Единая Россия»). Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Андрей Панфёров.

Законодательное собрание Новосибирской области Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Знаю только со слов, что вчера он был задержан, а какой-то официальной информации у меня нет. Ждем разъяснений. Разговор идёт о том, что он оформил фиктивного помощника, а деньги забирал себе. Будем смотреть. Депутаты сами подбирают людей и несут ответственность за них. Но это не подразумевает, что депутат должен брать деньги на людей, которых нанимает на работу, и использовать в своих целях. Это присвоение бюджетных средств», — прокомментировал он редакции «НГС Новости».

Напомним, ранее «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на свои источники информации сообщил, что в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева («Единая Россия») возбуждено уголовное дело.

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