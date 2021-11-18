Новосибирск, 18 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Новосибирской области уже знают о задержании депутата Глеба Поповцева («Единая Россия»). Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Андрей Панфёров.

Анна Алябьева ИА REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области

«Знаю только со слов, что вчера он был задержан, а какой-то официальной информации у меня нет. Ждем разъяснений. Разговор идёт о том, что он оформил фиктивного помощника, а деньги забирал себе. Будем смотреть. Депутаты сами подбирают людей и несут ответственность за них. Но это не подразумевает, что депутат должен брать деньги на людей, которых нанимает на работу, и использовать в своих целях. Это присвоение бюджетных средств», — прокомментировал он редакции «НГС Новости».

Напомним, ранее «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на свои источники информации сообщил, что в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева («Единая Россия») возбуждено уголовное дело.

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