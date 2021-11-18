Кижингинский район, Бурятия, 18 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Кижингинском районе Бурятии 13 ноября в возрасте 98 лет ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Цыренжап Тогмитов. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily».

Архивное фото событий сентября 1941 г. в Карелии В Бой!

Ветеран родился 15 ноября 1923 года в местности Уляабар Кижингинского аймака. В 1940 году закончил девять классов Кижингинской средней школы в 1940 году, после чего работал в колхозе. В 1942 году его призвали в ряды Красной армии, проходил подготовку на Дальнем Востоке.

С июля 1943 года Цыренжап Тогмитов воевал в составе 320 гаубичного полка IV Украинского фронтаразведчиком-артиллеристом. Принял участие в освобождении Украины, Молдавии, Карелии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. В октябре 1944 года был ранен, однако после излечения в госпитале, вернулся в строй.

Победу встретил в австрийском городе Грац. В 1943 году получил медаль «За боевые заслуги», в 1944-м представлен к награждению орденом Красной Звезды. После демобилизации в 1946 году он вернулся домой, в район.

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