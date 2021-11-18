Ереван, 18 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России внесло предложения по началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границе. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Primeminister.am Никол Пашинян

Накануне он заявил, что Москва с мая трижды выдвигала предложения по границе, а Баку якобы затягивал с началом этого вопроса.

«После моего вчерашнего заявления МО РФ выступило с предложениями относительно подготовительного этапа демаркации и делимитации. Я хочу подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы», — сказал Пашинян.

Он получил министру обороны Сурену Папикяну связаться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и уточнить детали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.