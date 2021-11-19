Путин на заседании коллегии МИД РФ и совещании по «социалке» – все новости
Президент РФ Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством.
Несмотря на принятые меры, пандемия не побеждена, отгородиться в отдельно взятой стране не получится, заявил Владимир Путин.
Путин: наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей.
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин и акцентировать внимание на массовой иммунизации.
Путин заявляет, что особого внимания требует работа с союзниками по ОДКБ с учетом современных угроз и рисков.
Нужно противостоять попыткам США и ЕС единолично диктовать климатическую повестку, уверен Владимир Путин.
Россия должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше этого срока, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин поставил российским дипломатам задачу повышать внимание к соотечественникам за рубежом, сохранять культурную идентичность РФ.
Российская внешняя политика должна служить созданию благоприятных условий развития страны, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Об этом: Путин заявил, что внешняя политика должна служить развитию России
Роль БРИКС в мире должна быть более весомой, уверен президент РФ Владимир Путин.
Запад на деле потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений, а сам украинский кризис далёк от завершения, уверен президент РФ Владимир Путин.
Путин: учения Запада в Черном море и полеты их бомбардировщиков в 20 км от границы РФ выходят за грань.
Путин: Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву летального оружия и другими действиями.
России не нужны конфликты на Западных рубежах, заявил Владимир Путин.
Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, но забывает собственные гуманитарные обязательства, сказал президент РФ Владимир Путин. Он также раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми.
В мире сохраняются риски новых волн заболеваний, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
«Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболеваний. И отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — сказал Путин.
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Путин: ситуация на границе Армении и Азербайджана пока не успокоилась.
Путин: НАТО сломало все механизмы диалога, на действия у границ мы будем реагировать.
Путин: НАТО просто на голом месте выдворило наших дипломатов, а потом обижаются.
Президент РФ Владимир Путин призвал к диалогу властей Белоруссии с оппозицией.
Россия инициативно и творчески подходит к решению проблемы изменения климата. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Подробности в материале: Путин: РФ — один из лидеров глобальной декарбонизации
Возможности для сотрудничества с Европой сужаются, ЕС отталкивает РФ санкциями, уверен президент РФ Владимир Путин.
Путин — о сотрудничестве с НАТО: «Не хотят сотрудничать с нами — не надо. Не очень-то и хотелось».
МИД РФ должен заниматься упрощением процедур по предоставлению соотечественникам российского гражданства. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Подробности в материале: Путин: необходимо упростить приём соотечественников в гражданство
В числе наиболее чувствительных региональных конфликтов находится внутриукраинский кризис. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Германия и Франция на деле потакают курсу руководства Украины по демонтажу Минских соглашений. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Подробности в материале: Путин заявил, что ФРГ и Франция потакают курсу Киева
Для разрешения внутриукраинского конфликта необходимо продолжать работу в контактной группе и нормандском формате. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Полёты стратегических бомбардировщиков возле российских границ в Чёрном море «выходят за рамки». Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Президент отметил, что ситуация в Чёрном море — «это вообще выходит за рамки».
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Своими недавними действиями в Чёрном море НАТО вышло за рамки, создав угрозу для России, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Об этом: Путин назвал выходящими за рамки действия НАТО в Чёрном море
Западные страны забывают обязательства в гуманитарной сфере. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
«Нельзя не видеть, что западные страны используют также миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин раскритиковал Польшу за действия силовиков на границе
Ситуация в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности на южных рубежах России. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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России необходимо энергично развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Читайте подробнее: Путин заявил о смещении в мировой политике центра тяжести
Россия продолжит укреплять и развивать отношения с Китаем и Индией, сообщил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Путин: социальный блок — центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета.
Путин: предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.
Путин: в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на тысячу сто рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.
Напряжение, возникшее на Западе по поводу России, полезно сохранять — это в российских интересах. Об этом 18 ноября заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Увеличить прожиточный минимум в России до 12 654 рублей поручил правительству президент страны Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.
Подробности в материале: Путин поручил увеличить прожиточный минимум в стране
Повысить до 13 890 рублей в месяц минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поручил правительству президент России Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.
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Темпы индексации пенсий в России в 2022 году будут выше, как это практикуется с 2019 года, темпов инфляции, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
Читайте подробнее: Путин пообещал, что в 2022 году пенсии проиндексируют выше инфляции
Белорусским властям стоит вступить в диалог с оппозицией. Об этом 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД заявил президент России Владимир Путин.
«Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией
Начало диалога с Александром Лукашенко возможно не ранее, чем он освободит всех политзаключённых. Об этом 18 ноября заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Призыв Владимира Путинак диалогу между властями и оппозицией Белоруссии Светлана Тихановская восприняла на свой адрес и заявила: «Приветствую призывы к диалогу, но никакой диалог не начнется в тюрьме. Все политзаключенные должны быть освобождены, насилие остановлено».
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Путин: МРОТ вырастет на 1100 рублей в 2022 году:
«Должен вырасти и МРОТ в будущем году также на 8,6%. В абсолютных цифрах примерно на 1100. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 в месяц».
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что анонсированное президентом повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда — 3 млн занятых в экономике граждан.
На совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин предложил ускорить индексацию социальных пособий и пенсий в 2022 году.
Главное:
«В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12,654 тысячи рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — подчеркнул глава государства.
«Примерно на 1,1 тысячи рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13,890 тысячи рублей в месяц», — посчитал президент.
«Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают», — сказал Путин.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на эти цели из федерального бюджета будет направлено около 30 млрд рублей. Источники финансирования — федеральный и региональный бюджеты, а также внебюджетные фонды.
Новость о том, что президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на одну тысячу рублей, даёт надежду на то, что поправки эсеров к проекту бюджета Алтайского края на 2022 год будут удовлетворены. Об этом 19 ноября в своем телеграм-канале сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в парламенте региона Александр Молотов.
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Поправки, направленные на повышение социальных выплат на уровень выше инфляции, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, профильные комитеты приступили к их обсуждению в том числе при работе над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы.
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Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки, направленные на повышение социальных выплат на уровень выше инфляции.
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Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция растет до 7,9%.
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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал внесение президентом РФ Владимиром Путиным поправок в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы уникальным явлением.
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«Единая Россия» поддержит поправки президента РФ о повышении прожиточного минимума и минимального размера отплаты труда (МРОТ), также фракция готова работать и над индексацией пенсий.
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Повышение размера МРОТ и прожиточного минимума приведет к заметному росту социальных выплат и пособий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).
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