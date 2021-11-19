Президент России Владимир Путин 18 ноября принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ. На заседании обсуждались стоящие перед российской дипломатией задачи, а также актуальные вопросы работы ведомства по реализации внешнеполитического курса страны. Помимо этого, Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по социальным вопросам. Во встрече приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и заместитель министра финансов Павел Кадочников. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

16:24 18.11.2021 Президент РФ Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством.

16:25 18.11.2021 Несмотря на принятые меры, пандемия не побеждена, отгородиться в отдельно взятой стране не получится, заявил Владимир Путин.

16:26 18.11.2021 Путин: наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей.

16:27 18.11.2021 Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин и акцентировать внимание на массовой иммунизации.

16:28 18.11.2021 Путин заявляет, что особого внимания требует работа с союзниками по ОДКБ с учетом современных угроз и рисков.

16:29 18.11.2021 Нужно противостоять попыткам США и ЕС единолично диктовать климатическую повестку, уверен Владимир Путин.

16:30 18.11.2021 Россия должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше этого срока, заявил президент РФ Владимир Путин.

16:31 18.11.2021 Президент РФ Владимир Путин поставил российским дипломатам задачу повышать внимание к соотечественникам за рубежом, сохранять культурную идентичность РФ.

16:31 18.11.2021 Российская внешняя политика должна служить созданию благоприятных условий развития страны, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Об этом: Путин заявил, что внешняя политика должна служить развитию России

16:33 18.11.2021 Роль БРИКС в мире должна быть более весомой, уверен президент РФ Владимир Путин.

16:36 18.11.2021 Запад на деле потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений, а сам украинский кризис далёк от завершения, уверен президент РФ Владимир Путин.

16:37 18.11.2021 Путин: учения Запада в Черном море и полеты их бомбардировщиков в 20 км от границы РФ выходят за грань.

16:37 18.11.2021 Путин: Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву летального оружия и другими действиями.

16:41 18.11.2021 России не нужны конфликты на Западных рубежах, заявил Владимир Путин.

16:42 18.11.2021 Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, но забывает собственные гуманитарные обязательства, сказал президент РФ Владимир Путин. Он также раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми.

16:44 18.11.2021 В мире сохраняются риски новых волн заболеваний, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. «Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболеваний. И отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — сказал Путин. Читайте также: Путин заявил о рисках новых волн заболеваний

16:45 18.11.2021 Путин: ситуация на границе Армении и Азербайджана пока не успокоилась.

16:45 18.11.2021 Путин: НАТО сломало все механизмы диалога, на действия у границ мы будем реагировать.

16:45 18.11.2021 Путин: НАТО просто на голом месте выдворило наших дипломатов, а потом обижаются.

16:51 18.11.2021 Президент РФ Владимир Путин призвал к диалогу властей Белоруссии с оппозицией.

16:51 18.11.2021 Россия инициативно и творчески подходит к решению проблемы изменения климата. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Подробности в материале: Путин: РФ — один из лидеров глобальной декарбонизации

16:55 18.11.2021 Возможности для сотрудничества с Европой сужаются, ЕС отталкивает РФ санкциями, уверен президент РФ Владимир Путин.

16:56 18.11.2021 Путин — о сотрудничестве с НАТО: «Не хотят сотрудничать с нами — не надо. Не очень-то и хотелось».

16:59 18.11.2021 МИД РФ должен заниматься упрощением процедур по предоставлению соотечественникам российского гражданства. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Подробности в материале: Путин: необходимо упростить приём соотечественников в гражданство

17:05 18.11.2021 Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства иностранных дел. Фото: kremlin.ru

17:07 18.11.2021 В числе наиболее чувствительных региональных конфликтов находится внутриукраинский кризис. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Читайте также: Путин: кризис на Украине далёк от разрешения

17:14 18.11.2021 Германия и Франция на деле потакают курсу руководства Украины по демонтажу Минских соглашений. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Подробности в материале: Путин заявил, что ФРГ и Франция потакают курсу Киева

17:19 18.11.2021 Для разрешения внутриукраинского конфликта необходимо продолжать работу в контактной группе и нормандском формате. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Читайте также: Путин заявил об отсутствии альтернативы Минским соглашениям

17:27 18.11.2021 Полёты стратегических бомбардировщиков возле российских границ в Чёрном море «выходят за рамки». Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Президент отметил, что ситуация в Чёрном море — «это вообще выходит за рамки». Читайте также: Путин: полёты бомбардировщиков в Чёрном море «выходят за рамки»

17:30 18.11.2021 Своими недавними действиями в Чёрном море НАТО вышло за рамки, создав угрозу для России, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Об этом: Путин назвал выходящими за рамки действия НАТО в Чёрном море

17:43 18.11.2021 Западные страны забывают обязательства в гуманитарной сфере. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. «Нельзя не видеть, что западные страны используют также миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин раскритиковал Польшу за действия силовиков на границе

17:56 18.11.2021 Ситуация в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности на южных рубежах России. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Читайте также: Путин заявил, что ситуация в Афганистане требует новых мер безопасности

18:02 18.11.2021 Заседание коллегии Министерства иностранных дел. Фото: kremlin.ru

18:18 18.11.2021 России необходимо энергично развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Читайте подробнее: Путин заявил о смещении в мировой политике центра тяжести

18:33 18.11.2021 Россия продолжит укреплять и развивать отношения с Китаем и Индией, сообщил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Читайте также: Путин назвал двух приоритетных партнёров России

18:46 18.11.2021 Путин: социальный блок — центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета.

18:46 18.11.2021 Путин: предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.

18:47 18.11.2021 Путин: в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на тысячу сто рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.

19:06 18.11.2021 Напряжение, возникшее на Западе по поводу России, полезно сохранять — это в российских интересах. Об этом 18 ноября заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Об этом: Путин заявил, что нельзя давать Западу расслабляться

19:32 18.11.2021 Увеличить прожиточный минимум в России до 12 654 рублей поручил правительству президент страны Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам. Подробности в материале: Путин поручил увеличить прожиточный минимум в стране

19:42 18.11.2021 Повысить до 13 890 рублей в месяц минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поручил правительству президент России Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам. Читайте также: Путин поручил на 8,6% повысить МРОТ

20:01 18.11.2021 Темпы индексации пенсий в России в 2022 году будут выше, как это практикуется с 2019 года, темпов инфляции, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Читайте подробнее: Путин пообещал, что в 2022 году пенсии проиндексируют выше инфляции

21:11 18.11.2021 Белорусским властям стоит вступить в диалог с оппозицией. Об этом 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД заявил президент России Владимир Путин. «Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

21:21 18.11.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Фото: kremlin.ru

21:21 18.11.2021 Начало диалога с Александром Лукашенко возможно не ранее, чем он освободит всех политзаключённых. Об этом 18 ноября заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Призыв Владимира Путинак диалогу между властями и оппозицией Белоруссии Светлана Тихановская восприняла на свой адрес и заявила: «Приветствую призывы к диалогу, но никакой диалог не начнется в тюрьме. Все политзаключенные должны быть освобождены, насилие остановлено». Читайте также: Белорусские оппозиционеры ответили на призыв Путина к диалогу

22:01 18.11.2021 Светлана Тихановская. (сс) OSCE Parliamentary Assembly

08:09 Путин: МРОТ вырастет на 1100 рублей в 2022 году: «Должен вырасти и МРОТ в будущем году также на 8,6%. В абсолютных цифрах примерно на 1100. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 в месяц».

10:11 Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что анонсированное президентом повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда — 3 млн занятых в экономике граждан.