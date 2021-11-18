Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Санкт-Петербурге выявлена у 2645 человек, это на 148 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Новыми данными 18 ноября поделился федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге в последние двое суток снижается.

Экспресс-тестирование Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Данные от 18 ноября являются одними из самых низких показателей за ноябрь. Пиковые значения суточной выявляемости в ходе четвертой волны эпидемии приходятся на конец октября, тогда было подтверждено 3597 новых случаев заражения.

От коронавирусной инфекции за последние сутки в Петербурге скончались 79 человек. Это на пять человек меньше, чем сутками ранее, когда от коронавируса умерли 84 человека. В течение недели данные по смертности колеблются возле отметки в 80 смертей.

Статистика по выздоровевшим на 18 ноября отражает положительную динамику. За сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению 3849 человек, что на 1276 человек больше, чем за предыдущие сутки. Это один из максимумов за месяц, наравне с данными за 13 ноября, тогда выписали 3882 человека.

Отметим, что за весь период пандемии в Петербурге выявлено 763 286 случаев заражения COVID-19. Переболел ковидом в общей сложности 690 451 человек. Скончались от COVID-19 в Петербурге 25 350 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за сутки госпитализировали 397 человек с коронавирусом