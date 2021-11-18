Москва, , 11:36 — REGNUM В настоящее время в сфере криптопреступности наблюдается увеличение случаев мошенничества с помощью криптовалют. Об этом 18 ноября рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов, его слова приводят «Известия».

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

Как отметил зампред правления «Сбера», мошенники стали использовать ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение цифровых монет, делая рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа, в которой содержится ссылка на оплату, после чего они просто перестают выходить на связь.

Также указывается, что в Банке России изданию подтвердили, что злоумышленники часто используют сферу криптовалют при создании финансовых пирамид и отметили, что часто такого рода организации действуют из зарубежной юрисдикции, чтобы создать препятствия для инвесторов в случае, если последние захотят вернуть свои деньги.

Кроме того, в ЦБ РФ отметили, что в течение какого-то времени ICO являлись популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, так как в ней почти никто не разбирался.

«Чтобы втереться в доверие, мошенники часто отправляют личное сообщение, мимикрирующее под официальный канал, или же человеку пишет «админ». Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в «официальный канал» ― разумеется, фейковый. К тому же опасность такой схемы в том, что для пользователей может быть не очевидно, что перед ними мошеннический ресурс: многие из них выглядят достоверно. Они могут использовать защищенное соединение (адрес сайта начинается с https://), требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы», — рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

Как сообщало ИА REGNUM, киберпространственная администрация Китая опубликовала 14 ноября свод проектов и правил управления по защите безопасности данных в Интернете, чтобы узнать мнение общественности