Мошенники начали обманывать жителей РФ, создавая поддельные криптовалюты
Москва, 18 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В настоящее время в сфере криптопреступности наблюдается увеличение случаев мошенничества с помощью криптовалют. Об этом 18 ноября рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов, его слова приводят «Известия».
Как отметил зампред правления «Сбера», мошенники стали использовать ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение цифровых монет, делая рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа, в которой содержится ссылка на оплату, после чего они просто перестают выходить на связь.
Также указывается, что в Банке России изданию подтвердили, что злоумышленники часто используют сферу криптовалют при создании финансовых пирамид и отметили, что часто такого рода организации действуют из зарубежной юрисдикции, чтобы создать препятствия для инвесторов в случае, если последние захотят вернуть свои деньги.
Кроме того, в ЦБ РФ отметили, что в течение какого-то времени ICO являлись популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, так как в ней почти никто не разбирался.
«Чтобы втереться в доверие, мошенники часто отправляют личное сообщение, мимикрирующее под официальный канал, или же человеку пишет «админ». Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в «официальный канал» ― разумеется, фейковый. К тому же опасность такой схемы в том, что для пользователей может быть не очевидно, что перед ними мошеннический ресурс: многие из них выглядят достоверно. Они могут использовать защищенное соединение (адрес сайта начинается с https://), требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы», — рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.
Как сообщало ИА REGNUM, киберпространственная администрация Китая опубликовала 14 ноября свод проектов и правил управления по защите безопасности данных в Интернете, чтобы узнать мнение общественности