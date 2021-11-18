Москва, 18 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Поручение мэра Москвы Сергея Собянина об уменьшении количества иностранцев на столичных стройках доктор экономических наук Никита Кричевский назвал не иначе, как «чушь собачья». Об этом 18 ноября он написал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Экономист полагает, что уменьшить численность неправильных мигрантов не получится, пока власти сами себе не ответят на три вопроса: «Первое. Нужно ли людям такое количество строек и объектов для ремонта/модернизации? Например, Москва все последние 10 лет живет на одной большой стройке, а грядущие мэрские выборы выиграет тот, кто пообещает москвичам хотя бы год передыху.

Второе. Что власти намерены предпринять, чтобы повысить оплату труда русским вахтовикам из ближайших регионов? Пока ничего, кроме доброй воли хозяев не просматривается, тогда как единственным способом остается принуждение. Лет 10−15 назад по всей стране заседали комиссии из представителей региональных властей, налоговиков, правоохранителей, обосновывавших коммерсам необходимость повышения зарплат в их лавках до средних по отрасли. Не пора ли вернуть те практики?

Третье. Привлечение русских вахтовиков возможно только на условиях воссоздания института артелей как способа организации трудовой миграции. Ровно по такой схеме к нам приезжают мигранты из ближнего зарубежья. Кто-нибудь из властей готов этим заниматься? Нет? А чего тогда языком молоть?

Все разговоры про замещение неправильных мигрантов правильными — чушь собачья и реакция на всплеск недовольства после недавних случаев мигрантского беспредела. Кстати, медиа дано указание «забыть» мигрантскую тему».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что число мигрантов на стройках домов по программе реновации в Москве должно быть уменьшено, мэр столицы Сергей Собянин заявил 17 ноября, в ходе осмотра нового дома по программе реновации, сообщает агентство «Москва».

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Тем временем, гендиректор строительной компании «Крост» Алексей Добашин уже поспешил доложить о сокращении числа мигрантов на строительных объектах (за год — на на 15%).

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