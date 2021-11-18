Коренным народам Хабаровского края раздадут 34 тонны красной рыбы
Хабаровск, 18 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Представители коренных малочисленных народов севера, проживающие в Хабаровском крае, получат по 10 кг рыбы лососевых пород. Такое решение приняли в правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе ведомства.
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Рыбу будут раздавать социально незащищённым гражданам — многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам и родителям, в одиночку воспитывающим детей. Всего власти насчитали 3,4 тыс. нуждающихся. Причиной обеспечения представителей коренных народов красной рыбой назвали то, что до территорий, где они проживают, лососевые практически не дошли.
Как сообщало ИА REGNUM, план по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма. С 2015 года объёмы добычи лососевых в Хабаровском крае сократились почти в пять раз.