Хабаровск, 18 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Представители коренных малочисленных народов севера, проживающие в Хабаровском крае, получат по 10 кг рыбы лососевых пород. Такое решение приняли в правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе ведомства.

Andshel Кета

Читайте также: В Хабаровском крае после провальной путины обсудили запрет на лов лососей

Рыбу будут раздавать социально незащищённым гражданам — многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам и родителям, в одиночку воспитывающим детей. Всего власти насчитали 3,4 тыс. нуждающихся. Причиной обеспечения представителей коренных народов красной рыбой назвали то, что до территорий, где они проживают, лососевые практически не дошли.

«После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для коренных народов. Это четыре крупнейшие ассоциации. Сейчас они просчитывают свои возможности. Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно. Кроме того, сейчас прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, планируем обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород», — отметил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Как сообщало ИА REGNUM, план по вылову лососевых в Хабаровском крае выполнен менее, чем наполовину. В 2021 году было добыто только 5,7 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от ожидаемого объёма. С 2015 года объёмы добычи лососевых в Хабаровском крае сократились почти в пять раз.