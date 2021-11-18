Москва, , 11:48 — REGNUM Более 53% взрослого населения России сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, этот показатель с мая вырос вдвое. Таковы результаты опросов, которые провели эксперты РАНХиГС, пишет 18 ноября газета «Коммерсантъ».

Прививка Vashaibolit.ru

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В конце мая, отмечает издание, по меньшей мере один раз прошли вакцинацию 25,9% жителей России старше 18 лет. К началу октября сообщили о хотя бы одной прививке 53,2% респондентов. Еще 14,5% опрошенных хотят привиться от коронавируса, но пока не записались на процедуру.

Всего в РАНХиГС провели несколько опросов, чтобы выяснить, как ведёт себя население в условиях распространения коронавируса в 2021 году. Так, проведённое в конце сентября — начале октября исследование показало, что 41,3% респондентов либо сами болели COVID-19, либо болел кто-то из проживающих вместе с ними.

Охотнее всего идут за прививкой люди высшим образованием, люди старше 34 лет и те, кто имеет работу. Введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте увеличивает вероятность прививки работника на 7,7%. Вместе с тем опросы показывают, что 25% респондентов не намерены прививаться.

95,2% респондентов сообщили, что пройти вакцинацию можно в их населённом пункте. Респонденты, отказывающиеся делать прививку, называют в качестве причины медицинские противопоказания, высокий уровень антител, нехватку времени, боязнь побочных эффектов и недоверие к вакцине. Некоторые указали, что им не под силу добраться до места процедуры, ещё одна причина — отсутствие российского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал тех, кто купил сертификат о вакцинации, но не сделал прививку, вероятными виновниками возникновения новых штаммов SARS-CoV-2.

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