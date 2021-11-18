Курган, 18 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Курганской области за девять месяцев 2021 года уровень промышленного производства составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

Инвестиции

Данные прозвучали на заседании думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

В агропромышленном комплексе индекс физического объёма продукции сельского хозяйства, произведенный всеми формами собственности составил, 94,5%. В первом полугодии 2021 года инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы, составили 12,2 млрд. рублей или 75% к соответствующему периоду 2020 года.

Среднедушевой денежный доход населения области в первом полугодии 2021 года составил 21 523 рубля. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 34 449,8 рублей. Это на 7,2% больше к уровню января-августа 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в 2021 году в регионе будет реализовано 447 инвестиционных проектов на общую сумму 66,8 млрд рублей.