Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличится с 3 декабря 2021 года. Дополнительные вылеты запланированы по вторникам и пятницам. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе компания «Воздушные Ворота Северной Столицы (ВВСС), управляющей международным аэропортом «Пулково».

Самолет Pegasus Airlines Pulkovoairport.ru

Увеличение частоты прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул анонсировано авиакомпанией Pegasus Airlines. Пассажиры из «Пулково» будут прилетать в аэропорт «Сабиха Гекчен».

Дополнительные рейсы запланированы по вторникам из Стамбула — в 09:45, прилет в «Пулково» — в 13:25. Обратный рейс из Северной столицы — в 14:25, прилет в Стамбул — в 18:10. По пятницам вылет из Стамбула — в 11:20, прилет в «Пулково» — в 15:00. Обратный рейс из Санкт-Петербурга — в 16:00, прилет в Стамбул — в 19:45.

«За десять месяцев 2021 года аэропорт Пулково на прилет и вылет по направлению Стамбул обслужил 164 тысячи пассажиров. Помимо Pegasus Airlines в крупнейший город Турции выполняют перелеты Turkish Airlines, Nordwind Airlines и авиакомпания «Россия», — отметили в ВВСС.

На сегодняшний день перевозчики обслуживают 27 стамбульских рейсов в неделю.

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