Симферополь, , 11:31 — REGNUM Около 8,7 млн человек посетили Крым за прошедший период 2021 года, это на 8,7 млн человек больше, чем в 2019 году. Данные привела председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Оксана Сергиенко 18 ноября на межрегиональном туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В период с января по ноябрь 2021 года туропоток на наши курорты составил 8,7 млн туристов, что на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года», — цитирует Сергиенко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первую неделю ноября Крым посетили более 130 тыс. человек, что на треть больше, чем годом ранее.

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