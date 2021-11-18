Москва, , 11:30 — REGNUM Термин «Империя» не был в новинку для России ко времени официального провозглашения ею такового статуса, считает доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Фёдор Гайда. Об этом он заявил 18 ноября в ходе конференции «300 лет Российской империи: управление многообразием», проходящей в пресс-центре ИА REGNUM.

Иван Аргунов. Портрет Екатрины II. 1766

Историк отметил, что ещё со времен Ивана III этот термин порой употребляли иностранцы в отношении Русского государства. При этом он подчеркнул, что Россию так называли не в официальном смысле слова, а в как обширную и могущественную страну. Кроме того, уже в XVI столетии в титуле русских государей появляется слово «царь», тесно связанное с понятием императора и в общем-то тождественное ему. Также нельзя не вспомнить и попытку Лжедмитрия I позиционировать себя как императора.

В целом же, констатирует Гайда, к XVIII столетию в России существовал целый ряд понятий, обозначавших государство и власть в разных их аспектах. Применительно к верховной государственной власти употребляли слово «держава», применительно к территории «государство» или «царство», а про страну в целом говорили «земля». При этом в петровскую эпоху еще до официального провозглашения России империей Петра уже периодически называли императором. И весьма характерно, что в самом акте о провозглашении России империей указывалось на факт такого называния России еще со времен Ивана III.

В общем, отмечает Гайда, под термином «империя» в петровское время по документам понимают две вещи: «С одной стороны, государственную власть, то, что было принято именовать державой, а с другой стороны — то, что традиционно именовалось государством или царством».

При Анне Иоанновне возникла тенденция к разделению двух понятий: «империй» как верховная власть и «империя» как территория, на которую распространяется эта власть. Но эта тенденция продержалась недолго, и уже при Елизавете Петровне эти два явления обозначались одним и тем же термином «империя».

Также Гайда указал, что при Екатерине II принимает широкое распространение термин «Отечество», что связано с увлечением императрицы трудами Пуфендорфа. Последний различал общество в целом и государство, но при этом объединял их понятием «Отечество». До Екатерины II слово «Отечество» скорее применялось в отношении территории.

Кроме того, ученый отметил тот факт, что до 1918 года в России не было закона, официально утверждавшего название государства. Даже в начале XX века в законах России активно употреблялись самые разные названия, и «Российская империя», и «Всероссийская империя», и так далее.