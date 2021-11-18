Кострома, , 12:35 — REGNUM Мобильный пункт вакцинации на Сусанинской площади в Костроме не будет работать 18 и 19 ноября. Об этом сообщает департамент здравоохранения Костромской области.

Центр Костромы Наталья Диева

Временная приостановка деятельности связана с ремонтом комплекса. В субботу, 20 октября пункт начнёт принимать посетителей в обычном режиме — с 11 до 14 часов.

Напомним, сейчас в областном центре пройти вакцинацию от COVID-19 без записи можно в пяти местах. К ним относятся торговые центры «Галерея», «Коллаж», «РИО», «Солнечный» и «Стометровка». Пункты работают в будние и выходные дни.

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