Ижевск, , 11:27 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 8 по 14 ноября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 11 672 человека, в том числе 6020 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ Kazanfirst.ru

Среднереспубликанский показатель составил 776,9 на 100 тысяч населения, уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог на 22,7%.

При этом в Ижевске, Воткинске и 17 муниципальных районах показатель заболеваемости превысил среднереспубликанский уровень.

Только в Ижевске заболели за неделю 5463 человека, включая 2750 детей. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 5,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне республика получила 107 130 доз вакцины от гриппа «Ультрикс квадри». До начала нового эпидемического сезона в республике от гриппа вакцинировались 233 950 человек.