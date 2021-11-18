Москва, , 11:27 — REGNUM Власти Соединенных Штатов затягивают продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

По его словам, в посольстве и генконсульствах РФ в США находятся почти 60 сотрудников (155 вместе с членами семей), которым американская сторона затягивает продление виз. Ещё порядка 40 работников находятся в «листе ожидания», ожидая разрешения на въезд в Москве.

«Нашим сотрудникам затягивают оформление аккредитационных документов, есть проблемы с регистрацией служебного автотранспорта. Не возвращена захваченная дипсобственность», — сказал посол.

Антонов добавил, что с учётом выдвинутых американской стороной требований о том, что ещё 55 граждан РФ из числа дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в кратчайшие сроки, «обстановка может усугубиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США причислил граждан России к «бездомным национальностям», которые не могут получить американскую визу на территории своей страны. Кроме того, Вашингтон заблокировал доступ к дипломатической собственности России в США, отказывая Москве в решении этого вопроса.

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