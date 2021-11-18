Казань, , 11:28 — REGNUM В Татарии с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции утверждены новые ограничения. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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С документе прописано о введении в общественном транспорте республики с 22 ноября системы QR-кодов. При поездке у пассажиров должен быть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или наличие противопоказаний к иммунизации от COVID-19. Приостанавливается действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Также в постановлении говорится, что продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) будет проходить только при предъявлении пассажиром старше 18 лет QR-кода или медотвода.

Работа театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов разрешена при условии, что зал заполнен не более чем на 50%, но не свыше 500 человек, имеющих QR-коды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани создали в одном из мессенджеров группу для помощи друг другу при поездках до работы по городу и в близлежащие населенные пункты.

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