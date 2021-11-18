Сеул, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 44 991 человек. Об этом 18 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 18 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 065 661 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 65 899 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 246 487 человек. Уровень полной вакцинации составил 78,5%

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3292 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 406 065.

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