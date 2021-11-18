Сидней, Австралия, , 11:56 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 18 ноября, министр полиции и министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Дэвид Эллиотт заявил, что в ходе недавних наводнений экстренным службам пришлось провести 33 операции для спасения людей, передает телеканал Nine News.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Как отметил Эллиот, во всех случаях спасателям удалось оказать помощь, и никто не погиб.

«Мы все время говорили в преддверии весны и лета, погодные условия могут быть крайне тяжелыми для граждан», — отметил министр.

Эллиот также подчеркнул, что сезон штормов заставит службы экстренной помощи работать практически круглосуточно, и предупредил, что граждане должны взять на себя ответственность и подготовиться ко встрече со стихией, имея на руках план эвакуации своей семьи на случай, если домовладение придется покинуть.