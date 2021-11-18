Всеволожск, Ленинградская область, 18 ноября 2021, 11:28 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны погибла в лифте в пансионате для пожилых людей во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Знак «Инвалиды»
Знак «Инвалиды»
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Трагический случай произошел 17 ноября по недосмотру медицинского персонала пансионата «Зеленый квартал», расположенный во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 51-летняя сиделка поместила 97-летнюю постоялицу на инвалидной коляске в лифт, не оборудованный ограждением. После чего, в нарушение инструкции, отправила лифт на другой этаж без сопровождения. При движении инвалидная коляска опрокинулась назад, пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время следственным органом генеральный директор пансионата и сиделка задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Добавим, по поручению прокуратуры Ленинградской области Всеволожской городской прокуратурой организована проверка. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле городской прокуратуры.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в указанном в пансионате, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, соблюдению требований действующего законодательства, а также прав и законных интересов пенсионеров находящихся в учреждении», — подчеркнули в ведомстве.