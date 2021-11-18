София, , 11:23 — REGNUM Представители мэрии столицы Болгарии Софии объявили о намерении рассмотреть вопрос повышения тарифов на услуги городских служб такси. Об этом 18 ноября сообщила софийская газета «Сега».

Согласно официальной информации, таким образом, городские чиновники решили пойти навстречу профсоюзам перевозчиков, требующим от властей дополнительных субсидий и льгот. «Мы должны создать оптимальные условия для деятельности этого вида транспорта», — сказала мэр Софии Йорданка Фандакова. Предполагается, что уже к концу нынешнего года, проезд в софийском такси подорожает на 10%. Ранее десятки тысяч работников таксомоторных компаний регулярно выходили на протестные акции в Софии, требуя от властей новых социальных гарантий.

Напомним, в Болгарии деятельность системы такси регулируется государством. 28 октября нынешнего года муниципалитет Софии принял решение о расширении схемы налогообложения для этой транспортной отрасли.