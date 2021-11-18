Сидней, Австралия, 18 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. По прогнозам риэлторов, в Сиднее пройдет самая загруженная аукционная неделя в этом году, так как почти 1500 владельцев выставят свою недвижимость на продажу. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Аукцион

По данным компании CoreLogic, что этой неделе в Сиднее запланировано проведение 1439 аукционов, что сделает эту неделю самой загруженной в этом году. Такая цифра также на 78,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

После снятия ковид-ограничений в начале октября число жилищных аукционов в городе выросло на 91,1%.

На этой неделе в Мельбурне пройдет 1651 аукцион, в Брисбене — 250 и 260 в Аделаиде.

Эксперты отмечают, что рынок недвижимости в Австралии продолжает накаляться, что также сопровождается рекордным ростом цен как на квартиры, так и на частные домовладения.