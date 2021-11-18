Симферополь, 18 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. На треть выросло количество туристов, отдохнувших в Крыму, за первую неделю ноября по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом 18 ноября на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По его словам, за первую неделю ноября в Крым приехали более 130 тыс. гостей, рост турпотока по сравнению с 2020 годом составил 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Крыму в онлайн-формате открылся первый межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Открытый Крым». Форум продлится два дня, на нем заявлены выступления 70 спикеров.