Канберра, , 11:50 — REGNUM По данным федерального правительства Австралии, в общей сложности 60% детей в возрасте 12—15 лет, имеющих право на вакцинацию от COVID-19, считаются полностью привитыми. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

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В целом 84,2% взрослых жителей Австралии старше 16 лет, полностью вакцинированы, и 91,1% австралийцев получили первую дозу вакцины.

Всего по состоянию на 16 ноября в Австралии было поставлено 37 982 562 прививки от COVID-19. 18,7 миллиона австралийцев закатали рукава для введение первого компонента, 17,2 миллиона сделали это два раза.

Каждый сутки в стране делаются свыше 130 тысяч прививок.

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