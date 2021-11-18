Москва, , 11:22 — REGNUM Наиболее популярным видом общественного транспорта у жителей регионов России является наземный городской транспорт — автобус, троллейбус, трамвай, (59%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Общественный транспорт Лобачев Владимир

Также у граждан пользуется большой популярностью такси (58%) и личный автомобиль (57%). На маршрутном такси ездят 48% опрошенных (практически ежедневно — 9%), на собственном велосипеде — 27% (ежедневно — 5%), на метро — 18% (ежедневно — 4%).

Гораздо меньше популярны в России каршеринг (5%), собственный или арендованный электросамокат, сигвэй, арендованный велосипед (1−2%). При выборе основного вида транспорта граждане в первую очередь ориентируются на комфорт (30%) и скорость поездки (23%).

Опрос проведен 15 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, 66% жителей РФ считают наиболее безопасным железнодорожный транспорт, личный автомобиль (53%) и общественный транспорт (52%).

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