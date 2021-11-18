Москва, , 12:00 — REGNUM В Ингушетии остро и не один год стоит вопрос со снабжением жителей чистой водой. Решить проблему водоснабжения в одиночку властям региона не под силу. Об этом сообщили члены делегации региона, которая участвует в Дне Республики Ингушетии в Совете Федерации. Сенаторы пообещали помочь с финансированием для решения этого вопроса, сообщила 18 ноября пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Часть сети водоснабжения MichaelGaida

По словам вице-премьера Магомеда Евлоева, власти субъекта еще в начале становления республики в 1992 году столкнулись с отсутствием какой-либо инфраструктуры, в том числе коммунальной. К настоящему времени около 66,5% водопроводных сетей Ингушетии нуждаются в замене. Дефицит качественного питьевого водоснабжения составляет около 45,8 тыс. м³ в сутки.

«Для кардинального изменения ситуации необходимо строительство водозабора на реке Асса, мощностью до 100 тыс. м³ в сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей, модернизация водозабора «Кантышево — Долаково», строительство станции очистки воды для данного водозабора, модернизация Альтиевского водозабора, на котором планируется строительство станции очистки воды, строительство водовода от водозабора «Назрань» до площадки резервуаров Карабулака, а также бурение и обустройство 14-ти артезианских скважин для улучшения водоснабжения в Назрани» , — приводит слова Евлоева пресс-служба главы.

Как отметил представитель делегации в ходе заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в общей сложности до 2024 года республике планируется предоставление финансовой поддержки в размере 853,68 млн рублей, однако этих средств недостаточно.

Руководитель комитета Совфеда Андрей Шевченко предложил коллегам помочь Ингушетии и поддержать обращение властей субъекта РФ об оказании помощи в решении вопроса по водоснабжению. Его предложение сенаторы одобрили единогласно.

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