Чита, 18 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 18 ноября 2021 полностью вакцинированы от коронавируса 396 773 человека (+1759). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привито 459 365 456 человек (+2803 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1814 человек (+15 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 вакцинированы более 456 тысяч человек