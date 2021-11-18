Канберра, , 11:49 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 18 ноября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал руководителей штатов и территорий отказаться от агрессивной риторики и позволить жителям страны самостоятельно решать прививаться ли им от COVID-19 или нет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

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Некоторые руководители штатов по всей Австралии продолжают вводить обязательную вакцинации и рассматривают более суровые наказания за отказ ставить прививку от COVID-19. Позиция федерального правительства Австралии заключается в том, что теперь, когда страна прошла через активную, а значит и смертоносную фазу пандемии, людей не стоит принуждать вакцинироваться.

«В этом была необходимость по мере развития пандемии. Но сейчас самое время начать откатывать все это назад», — отметил Моррисон, добавив, что австралийцы выполнили свою часть сделки, когда 80% населения пошли и привились двумя компонентами, а правительство — свою, когда по всей стране начали сниматься ограничения.

«Сейчас у нас один из самых высоких показателей вакцинации в мире», — добавил премьер-министр.

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